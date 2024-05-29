ABD'li yetkili Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle istifa etti

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun yanlış olduğu yönünde Bakanlık çalışanlarına mail attı.
ABD Dışişleri Bakanlığından "Gazze politikası" nedeniyle istifa eden yönetici Josh Paul ise sosyal medya hesabından Gilbert'in istifasına dair açıklama yaptı.
ABD'li yetkililer, Biden'ın Gazze politikasına karşı oldukları için istifa ediyor
ABD İçişleri Bakanlığı Personel Şefi'nin Özel Asistanı Lily Greenberg Call, 16 Mayıs'ta Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği destek nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığından da Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle ABD silah transferlerini denetleyen eski yönetici Josh Paul ve Dışişleri Bakanlığında iki yıllık sözleşmesi bulunan dış ilişkiler görevlisi Annelle Sheline de kamuya açık olarak istifalarını duyurmuştu.