Dünya ABDnin BM Daimi Temsilcisi Greenfield Türkiyeyi ziyaret edecek
AMERİKA

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield, 2-4 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek. Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.

Haber Merkezi AA
ABDnin BM Daimi Temsilcisi Greenfield Türkiyeyi ziyaret edecek
Linda Thomas Greenfield

ABD'li diplomatlardan edinilen bilgiye göre ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, ziyareti sırasında üst düzey Türk yetkililerle bir araya gelecek.

ABD-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesi, küresel sorunlar ve Suriye'de iş birliğinin geliştirilmesi gibi konuların ele alınacağı ziyaret sırasında Büyükelçi Greenfield, Suriye sınırını da ziyaret edecek.

Suriyeli mültecilerle bir araya gelecek Greenfield, ziyareti sırasında, Suriyeli mültecilere daha fazla uluslararası insani yardım yapılması ve sınır ötesi yardımların devam edebilmesi için daha fazla sınır kapısı açılması gerektiğine dikkati çekecek.

Büyükelçi Greenfield, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın geçen haftaki ziyaretinin ardından, "Türkiye'ye gelecek ikinci üst düzey ABD'li yetkili" olacak.

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