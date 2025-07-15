ABD'nin New Jersey eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi: 159 Uçuş iptal

"Bodrum katında yaşıyorsanız, tetikte olun. Ani sel, gece boyunca da dahil olmak üzere, çok az uyarıyla meydana gelebilir. Telefon, el feneri ve acil durum çantanızı yanınızda bulundurun. Daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun."