Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD'nin New Jersey eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi: 159 Uçuş iptal

ABD'nin New Jersey eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi: 159 Uçuş iptal

19:1015/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber
New Jersey Valisi Phil Murphy, sosyal medya hesabından ohal ilan edildiğini duyurdu
New Jersey Valisi Phil Murphy, sosyal medya hesabından ohal ilan edildiğini duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Vali Phil Murphy, olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Aşırı yağmur nedeniyle eyaletteki Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'nda 159 uçuş iptal edildi.

ABD'nin New Jersey eyaletinde, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

NBC News'ün haberine göre, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletin Plainfield bölgesinde bir aracın sel sularına kapılması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyuran Murphy, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Murphy,
"Lütfen evinizde kalın ve gereksiz seyahatlerden kaçının."
ifadesini kullandı.

"Tetikte olun"

Öte yandan New York Şehri Acil Durum Yönetiminin sosyal medya platformu X hesabından,
"Bodrum katında yaşıyorsanız, tetikte olun. Ani sel, gece boyunca da dahil olmak üzere, çok az uyarıyla meydana gelebilir. Telefon, el feneri ve acil durum çantanızı yanınızda bulundurun. Daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun."
uyarısı paylaşıldı.

FlightAware sitesine göre, aşırı yağmur nedeniyle New Jersey'deki Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'nda 159 uçuş iptal edildi.

Soysal medyada paylaşılan videolarda, aşırı yağmurların Manhattandaki metro istasyonlarında da sellere neden olduğu, suların tren vagonlarının içine kadar girmesi nedeniyle yolcuların ıslanmamak için koltukların üstüne çıktığı görüldü.


Sel felaketinde şimdiye kadar 129 kişi hayatını kaybetti

New Jersey eyaletinde, temmuz başlarında etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Sel felaketinde şimdiye kadar 129 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.



#olağanüstü hal
#sel
#amerika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu, fen, imam hatip ve meslek liseleri kontenjanları 2025: LGS puanı ile alım yapılacak öğrenci sayısı belli oldu