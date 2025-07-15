ABD'nin New Jersey eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi: 159 Uçuş iptal

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle Vali Phil Murphy, olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Aşırı yağmur nedeniyle eyaletteki Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'nda 159 uçuş iptal edildi.
ABD'nin New Jersey eyaletinde, şiddetli yağışlar sonucu oluşan seller nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.
NBC News'ün haberine göre, New Jersey Valisi Phil Murphy, eyaletin Plainfield bölgesinde bir aracın sel sularına kapılması nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
"Tetikte olun"
FlightAware sitesine göre, aşırı yağmur nedeniyle New Jersey'deki Uluslararası Newark Liberty Havalimanı'nda 159 uçuş iptal edildi.
Soysal medyada paylaşılan videolarda, aşırı yağmurların Manhattandaki metro istasyonlarında da sellere neden olduğu, suların tren vagonlarının içine kadar girmesi nedeniyle yolcuların ıslanmamak için koltukların üstüne çıktığı görüldü.
Sel felaketinde şimdiye kadar 129 kişi hayatını kaybetti
New Jersey eyaletinde, temmuz başlarında etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.
Öte yandan ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.
Sel felaketinde şimdiye kadar 129 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.