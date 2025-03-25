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ABD'ye ait iki savaş uçağı Japonya'da acil iniş yaptı

ABD'ye ait iki savaş uçağı Japonya'da acil iniş yaptı

12:4625/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
IHA
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Foto: arşiv.
Foto: arşiv.

ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı. Havaalanı pisti geçici olarak uçak trafiğine kapatılırken, bazı uçuşlarda aksamalar yaşandı.

ABD ordusuna ait Osprey tipi 2 uçak, Japonya'nın Nagano eyaletindeki Matsumoto Havaalanı'na ardı ardına acil iniş yaptı.


Havaalanı yönetiminden edinilen bilgilere göre, inişler yerel saat ile 15.00 ve 15.30 sıralarında gerçekleşti. Okinawa eyaletindeki Futenma Hava Üssü'ne bağlı olan uçaklardan ikincisinin kısa süre sonra yeniden havalandığı aktarıldı. Olay nedeniyle havaalanı pistinin yaklaşık 1.5 saat uçak trafiğine kapatıldığı ve bazı uçuşlarda aksamalar yaşandığı belirtildi. Acil inişlerin nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.




#ABD
#Japonya
#acil iniş
#uçak

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