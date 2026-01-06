Yeni Şafak
Ahmed Şara Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü

Ahmed Şara Muhammed bin Selman ile telefonda görüştü

15:156/01/2026, Salı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Orta Doğu'da iki önemli lider arasında görüşme gerçekleşti.


Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan gelen telefonu kabul etti.



İş birliğine yönelik konuşuldu


Görüşmede tarafların, ülkeler arasındaki iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme fırsatlarını masaya yatırdığı kaydedildi.


Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ile her iki tarafı ilgilendiren ortak konuların da ele alındığı belirtildi.




