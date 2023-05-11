Alman basını şaşkın: Daha önce hiç bu kadar çok Türk oy kullanmadı

Seçimlere giderken yayınlanan herhangi bir anket dikkate değerdir. Araştırmanın yöntemi ve raporlaması sağlıklıysa üzerine türlü yorumlar yapılır. Ancak bu seçim anketi Twitter’da gerçekleştirildiyseasla ne bir haberdir ne de üzerine konuşulmaya değer bir veridir.Bir kere Twitterşeffaf ve her görüşü eşit temsil eden bir platform değil. Tam aksine kaosu tetikleyen ve bu kaostan etkileşim olarak beslenen bir mecradan bahsediyoruz. Bu nedenle deTwitter’da demokrasi tesis etmek hayalciliktir.Sanal sosyolojinin