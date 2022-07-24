​Alman devlet sırları çöp kutusunda: G7 zirvesinden notlar da bulundu

Almanya’da gündem Şansölye Olaf Scholz ve Brandenburg Eyaleti’nde Eğitim Bakanı olan eşi Britta Ernst’in çöplerinden çıkan ‘gizli’ damgalı resmi evraklar. Çift, daha önce de benzer bir konuyla ilgili gündeme gelmiş; Berlin’e yarım saat mesafede bulunan Postdam’daki konutlarının çöpüne attıkları resmi evraklar ve şahsi belgeler sebebiyle eleştirilmişti. Alman basının yeni iddiasına göre bu alışkanlığından vazgeçmeyen ikili, bu kez de açıklanması gizli olarak belirtilen belge ve dökümanları çöp kutusuna attı.

“ATIK YÖNETİMİNDE BAŞARISIZ”

Alman medya kurumları Der Spiegel, Focus ve Blick’in haberlerine göre, söz konusu evraklar ortadan bir defa yırtıldı ve tamamen okunabilir şekilde çöpe atıldı. Scholz’un komşuları Başbakan’ın çöplerini karıştırdığında ise gizli evrakları bularak medyaya haber ihbarında bulundu. Şansölye’nin çöp kutusunda bulunan belgelerin bazıları devlet sırrı niteliğinde olmasa da basına açıklanmamış metinleri içeriyor. Fakat dökümanların arasında devlet sırrı teşkil edebilecek belgeler de bulunuyor. Der Spiegel, tek sayfa dışında hiçbir belgeyi yayınlamadı ve Şansölye Olaf Scholz’u şu ifadelerle eleştirdi: “Sayın Şansölye, atık yönetimi konusunda pek başarılı değil.”

G7 ZİRVESİ’NDEN NOTLAR DA BULUNDU

Scholz ve Ernst’in komşuları çöp kutusundaki resmi belgelere ilk olarak geçen yıl kasım ayında rastlamıştı. Yere saçılan kağıtlar arasında Ernst’in birkaç gün önce yaptığı konuşmanın bir taslağı vardı. Durumun daha önce medyaya yansımasına rağmen ihmalin artarak sevam ettiğine işaret eden Alman basını, son olarak ortaya çıkan belgelerin içinde geçen ay Bavyera’da düzenlenen ve dünyanın en etkili liderlerine ev sahipliği yapan G7 zirvesinde tutulan notların da olduğunu aktardı. Ernst’in de devlet başkanlarının eşlerini ağırladığı zirveyle ilgili, kısa süre önce istifa eden İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin eşi Maria Cappello’nun fotoğrafının altına “halktan kaçınır” bilgisinin eklendiği bildirildi. Der Spiegel, yorum için Scholsz ve Ernst’e ulaşsa da ne Başbakanlık’tan ne de Brandenburg Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan bir yanıt aldığını belirtti.

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