Almanya Milli Eğitim Bakanı Prien: AfD iktidara gelirse ülkeyi terk eder İsrail'e giderim

11:2310/10/2025, Cuma
Eğitim ve Aile Bakanı Karin Prien, aşırı sağcı AfD’nin iktidara gelmesi durumunda Almanya’da yaşamayacağını söyledi. Prien, AfD’nin demokrasi ve özgürlük değerleriyle bağdaşmadığını iddia etti. Prien, Almanya'yı terk etmesi durumunda İsrail'e gideceğini söyleyen Prien, yaşanan savaşa rağmen İsrail'in dünyadaki tüm Yahudiler için en iyi kaçış noktası olduğunu, İsrail devletinin bunun için kurulduğunu söyledi.

Almanya Eğitim ve Aile Bakanı Karin Prien, aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) partisinin iktidara gelmesi durumunda ülkeyi terk edeceğini açıkladı. Prien’in açıklaması, Almanya’da son dönemde yükselişe geçen aşırı sağ hareketler ve demokrasi tartışmalarının ortasında geniş yankı uyandırdı.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi üyesi olan Prien, yaptığı açıklamada AfD’nin savunduğu değerlerin “özgürlükçü ve demokratik bir toplumla bağdaşmadığını” belirterek, “AfD’nin yönettiği bir Almanya’da yaşamak istemem. Böyle bir durumda ülkeyi terk etmeyi düşünürüm.” ifadelerini kullandı.

Prien, ayrıca Yahudi kimliği nedeniyle AfD’nin söylem ve politikalarının kendisinde derin endişe yarattığını vurguladı. Bakan, partinin söylemlerinin yalnızca göçmenlere değil, azınlık gruplarına ve demokratik değerlere de tehdit oluşturduğunu savundu.

Son anketlerde AfD’nin, Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde birinci parti konumuna yükselmesi, ülkede aşırı sağın olası iktidar senaryolarını yeniden gündeme getirdi.

"İsrail'e giderim"

Almanya'yı terk etmesi durumunda İsrail'e gideceğini söyleyen Yahudi asıllı bakan Prien, yaşanan savaşa rağmen İsrail'in dünyadaki tüm Yahudiler için en iyi kaçış noktası olduğunu, İsrail devletinin bunun için kurulduğunu söyledi.

Prien, Almanya'da devletin Yahudileri sokaktaki saldırılara karşı etkili bir şekilde korumayı artık başaramadığını ileri sürdü. Kendisi dahil pek çok Yahudi'nin kamuya açık yerlerde Davud Yıldızı, kipa gibi Yahudi sembollerini taşımaktan çekindiğini kaydeden Prien, "Dışarıdan Yahudi olduğu anlaşılanlar sokağın ortasında ayrımcılığa maruz kalıyor, üzerlerine tükürülüyor, saldırıya uğruyorlar" dedi.



#Almanya
#Karin Prien
#İsrail
#AfD
