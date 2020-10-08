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Dünya Almanya Türk gurbetçiyi konuşuyor İşçi olarak girdiği şirketin patronu oldu
AVRUPA

Almanya Türk gurbetçiyi konuşuyor: İşçi olarak girdiği şirketin patronu oldu

Türkiye'de 32 yıl önce çalışmak için Almanya'ya giden Turabi Yıldız, işçi olarak çalıştığı otomobil temizliği yapan firmayı satın aldı. Yıldız'ın sahibi olduğu şirketin yıllık cirosu 40 milyon Euro'yu buldu.

Haber Merkezi DHA
Almanya’ya 32 yıl önce giden gurbetçi Turabi Yıldız.
Almanya’ya 32 yıl önce giden gurbetçi Turabi Yıldız.

Türkiye’den Almanya’ya 32 yıl önce giden gurbetçi Turabi Yıldız, çalıştığı Tip-Top Autoaufbereitung adlı oto temizliği firmasını satın larak kendi işinin patronu oldu.

  • Eleman olarak 5 yıl çalıştığı işyerinin patronu olan Yıldız, başarı öyküsünü anlattı. Yıldız, çalışma azmiyle Avrupa'daki Türk gurbetçilere örnek oluyor.

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İŞÇİ OLARAK GİRDİ, 900 ÇALIŞANI VAR

Daha önce işçi olarak çalıştığı işyerinin patronu olan Yıldız, "Almanya'ya geldikten sonra Neuss şehrinde temizlik işçisi olarak çalıştığım şirketi satın aldım. Otomobil sektörünü iyi takip ettik. Sadece temizlik yapmakla kalmadık, araç bakımında gerekli olsan her branşa girdik. Kendimizi yaşadığımız ülkenin standartlarına iyi ayarladık, ev ödevlerimizi çok iyi yaptık. Almanya'nın dev lüks araç markalarının kayıtlarına girmek, oralardan iş almak kolay iş değil. Bunu başardık, 25 yıldır da sektördeyiz. Eylül 2020 itibariyle de bünyemize kattığımız yeni işlerle, şirketimiz iki kat büyüdü ve çalışanımızın sayısı da 900’ü aştı” ifadelerini kullandı.

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ŞİMDİ YILLIK CİROSU 40 MİLYON EURO

Eylül ayına kadar yaklaşık 600 çalışanı bulunan otomobil bakım şirketinin Autoaufbereitung, Arwe Automotive Service'nin işlerini bünyesi kattıktan sonra çalışan sayısını 900'e çıkardığını ifade eden Yıldız, "Almanya'nın 60 ayrı noktasında her türlü araç bakımını üstleniyoruz. 2011 yılında 5 milyon yıllık cirosu bulunan şirketimizin yıllık cirosu 40 milyon Euro'yu buldu" dedi.

ALMAN BELEDİYE BAŞKANINDAN KUTLAMA ZİYARETİ

Tip-Top Autoaufbereitung’un geçtiğimiz günlerde Autohaus dergisinde geniş yer bulması, şirketin merkez ofisinin bulunduğu Neuss şehrinin Belediye Başkanı Reiner Breuer'in de dikkat çekti. Tip-Top Autoaufbereitung sahibi Turabi Yıldız'ı arayarak randevu alan Neuss Belediye Başkanı Reiner Breuer, Tip-Top Autoaufbereitung merkez ofisini ziyaret ederek, sektördeki başarısından dolayı Turabi Yıldız'ı kutladı.

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