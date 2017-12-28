Almanya'da 2017'de neler oldu?

İflaslar yakasını bırakmıyor

Avrupa’nın en sağla ekonomisi olarak gösterilen Almanya’da geçtiğimiz yıl iflaslar bir türlü bitmek bilmedi. Bu iflaslardan en çok 2 bin 741 iflas davasıyla motorlu taşıtların bakım ve onarımı dâhil ticaret sektörü etkilendi. Bunu 2 bin 484 iflas başvurusuyla inşaat sektörü, bin 730 başvuruyla ekonomik alanda mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ve bin 577 iflas davasıyla da hizmet sektörü izledi. Ekonomik olarak en önemli haber ise Almanya'nın ikinci, Avrupa'nın ise en büyük onuncu hava yolu şirketi olan Air Berlin’in kapanması oldu.