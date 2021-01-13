Dünya Almanyada mülteci çocuklardan haber alınamıyor Sayıları 1500ü aştı
AVRUPA

Almanya’da mülteci çocuklardan haber alınamıyor: Sayıları 1500’ü aştı

Almanya'da 1500’den fazla mülteci çocuğun kayıp olduğu bildirildi. 4 Ocak itibarıyla 14-17 yaşları arasında 972, 13 yaşından küçük ise 607 mülteci çocuk kayıp durumda. Bu duruma ilişkin Almanya Emniyet Genel Müdürlüğü’nden “Mülteci çocukların kayıp olmuş olmasının, her zaman başlarına kötü bir şey geldiği anlamına gelmediğini” yorumu yapıldı.

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Kayıp çocukların yaşları çoğunlukla 14-17 arasında.
Kayıp çocukların yaşları çoğunlukla 14-17 arasında.

Almanya’da yayım yapan Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinin haberine göre, Almanya’da 4 Ocak itibarıyla 14-17 yaşları arasında 972, 13 yaşından küçük ise 607 refakatsiz mülteci çocuk kayıp durumda.

Devşirecek çocuk arıyor
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Devşirecek çocuk arıyor

Almanya Emniyet Genel Müdürlüğü (BKA), konuya ilişkin yaptığı açıklamada Mülteci çocukların kayıp olmuş olmasının, her zaman, başlarına kötü bir şey geldiği anlamına gelmediğini söylendi.

Mülteci çocukların çoğunluğunu Afganistan, Fas, Cezayir, Suriye ve Somali'den gelenler oluşturuyor.

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BKA’ya göre kayıp olan mülteci çocuklar çoğunlukla, Almanya, hatta Avrupa ülkelerindeki ebeveynleri veya akrabalarının yanına gidiyor; giderken de haber verme ihtiyacı duymuyor.

Refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'ya gönderildi
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Refakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'ya gönderildi
Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması kapsamında, Yunan adalarındaki kamplarda yaşayan korumaya muhtaç Afganistan, Suriye ve Eritre uyruklurefakatsiz 47 mülteci çocuk Almanya'ya getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 47 refakatsiz mülteci çocuğun, uçakla Atina'dan Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentine getirildiği belirtildi. Çocuklar, Aşağı Saksonya eyaletinde iki hafta karantinada tutulduktan sonra eyaletlere dağıtılacak. Çoğunluğu 14 yaşından küçük çocukların, karantina sürecini Osnabrück bölgesinde geçireceği ve burada tıbbi ve psikolojik destek alacaklar. AB Komisyonu martta, Yunanistan'dan, çoğu refakatsizlerden oluşacak şekilde 1600 mülteci çocuğun üye ülkelere dağıtılması için girişim başlatmıştı.


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