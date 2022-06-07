Dünya Almanyadan teröre tam destek PKKnın dinlenme alanı
AVRUPA

Almanya'dan teröre tam destek: PKK'nın dinlenme alanı

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, uluslararası bir terör örgütü olan PKK'ya karşı Almanya'da da mücadele verildiğini söyledi. Almanya'da bağışlar toplayıp bunları Türkiye'de terörü finanse etmek için kullanıldığını belirten Haldenwang, "Almanya, PKK için dinlenme ve geri çekilme alanı olarak görülüyor. Burada da siyasi etki kurmaya çalışıyorlar" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanyadan teröre tam destek: PKKnın dinlenme alanı
Arşiv

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, ülkeden PKK'ya verilen desteği deşifre etti. 2021 Anayasa Koruma Raporu'nun tanıtımında yaptığı açıklamada, PKK'nın, Türkiye'de saldırılar düzenlediğini ve cinayetler işlemeye devam ettiğini belirten Haldenwang, "Almanya'da bağışlar toplayıp bunları Türkiye'de terörü finanse etmek için kullanıyorlar. Almanya, PKK için dinlenme ve geri çekilme alanı olarak görülüyor. Burada da siyasi etki kurmaya çalışıyorlar. Gençleri Avrupa'dan PKK'ya katılmaları için ikna çabalarında bulunuyorlar. Bu bağlamda insanları savaşçı olarak kazanmaya çalışıyorlar. Buna karşı Almanya'da da mücadele ediliyor." dedi.

  • Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de PKK'ya karşı ülkesinin duruşunun değişmediğini vurgulayarak uluslararası terör örgütü olan PKK'ya karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

GEÇEN YIL 16,7 MİLYON EURO BAĞIŞ TOPLANDI

Alman istihbarat raporunda, PKK'nın ülkedeki en büyük yabancı terör örgüt olduğu vurgulanıyor. Yıllık istihbarat raporuna göre, Almanya'da 14 bin 500 üyesi bulunan PKK terör örgütünün, ülkeyi kaynak toplama ve propaganda faaliyetleri için kullandığı belirtiliyor.

BfV'ye göre, terör örgütü PKK geçen yıl Almanya'da 16,7 milyon avro "bağış" topladı.

Alman makamları, Suriye ve Irak'ta silahlı saldırılara katılan ve son yıllarda Almanya'ya dönen 150 kadar PKK'lının kimliğini tespit etti.

Alman iç istihbarat raporunda PKK vurgusu: On binden fazla üyesi var 16,5 milyon euro haraç topladı
DÜNYA
Alman iç istihbarat raporunda PKK vurgusu: On binden fazla üyesi var 16,5 milyon euro haraç topladı

Bakan Çavuşoğlu: PKK gösterileri sebebiyle Almanya ve Fransa'yı sert bir şekilde uyardık
OYNAT 00:31
Bakan Çavuşoğlu: PKK gösterileri sebebiyle Almanya ve Fransa'yı sert bir şekilde uyardık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, 'Dün iki büyükelçiyi de bakanlığa çağırdık, tepkimizi gösterdik, sert bir şekilde uyardık. Ayrıca her iki ülkeye de teröristlerin bu gösterilerine izin verdikleri için nota verdik.' dedi.


PKK'ya destek olmak için Irak'a gitmeye çalışan Almanlara havalimanında müdahale
DÜNYA
PKK'ya destek olmak için Irak'a gitmeye çalışan Almanlara havalimanında müdahale
Almanyadan teröre tam destek: PKKnın dinlenme alanı

Almanya'dan teröre tam destek: PKK'nın dinlenme alanı
Diğerlerinden çok farklı

Diğerlerinden çok farklı

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.
Mehmet Tevfik Göksu AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplenen İBBnin oyununu bozdu

'Peşinden suya<br> atlamayacağım'

'Peşinden suya
atlamayacağım'

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Özellikleriyle herkesi mest etti.

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili satışa sunuldu.

​İşte büyükbaş ve küçükbaş için belirlenen ücretler.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli'yi kabul edecek

Bahçeli: Türkiye bölücü terör örgütüne merhamet etmeyeceğini kanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.