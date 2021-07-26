​Alport Batı Afrika’nın lojistik merkezi olacak

Albayrak Grubu, 2018 yılından bu yana işlettiği kentin en önemli limanlarından Alport Konakri Limanı’nı büyütme ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri’de toplu taşıma ve geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştiren Albayrak Grubu, 2018 yılından bu yana işlettiği kentin en önemli limanlarından Alport Konakri Limanı’nı ise büyütme ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Albayrak Alport firmasının Konakri’deki Temsil ve Protokol Müdürü Ecevit Ercan, “yap, işlet, devret” modeliyle Konakri’deki limanı büyütme çalışmasına başladıklarını ve 25 yıllığına imtiyaz sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Ecevit Ercan

GİNE’NİN TAKDİRİNİ KAZANDIK

Albayrak Grubu olarak 2016’dan beri Gine’de olduklarını belirten Ercan, şunları kaydetti: “Buradaki ilk projemiz toplu taşımaydı. Konakri şehrinin toplu taşıma hizmetini sağlıyoruz. Bunun yanında şehrin temizliğiyle ilgili geri dönüşüm şirketimiz bulunuyor. Dört yıldır ailemle burada yaşıyorum. Buradaki değişimi birebir gözlemleme fırsatı buldum. Özellikle Gine halkının ve idarecilerinin takdir ve beğenisini kazanmak bizi gururlandırıyor.”

LİMANDA İKİ KAT KAPASİTE HEDEFİ

Son olarak liman projesini hayata geçirdiklerini anlatan Ercan, “Tüm etaplarıyla tamamlanırsa toplam proje bedeli 500 milyon dolar olacak” dedi. Alport Konakri Limani Operasyon Müdürü Ali Akın Dinçer ise limanın çeşitli ebat ve büyüklüklerde birçok gemiyi misafir ettiğini aktardı. Şu anda 2 kilometrelik parçalar halinde rıhtımların bulunduğunu ve hedeflerinin kapasiteyi iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Dinçer, projenin tamamlanmasıyla 4 kilometrelik rıhtıma sahip olacaklarını vurguladı.

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Ali Akın Dinçer

İSTİHDAM İKİ KATINA ÇIKACAK