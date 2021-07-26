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Alport Batı Afrika’nın lojistik merkezi olacak

Albayrak Grubu, Gine’nin başkenti Konakri’de yer alan Alport Konakri Limanı’nın kapasitesini 500 milyon dolarlık yatırımla iki katına çıkaracak. Yap-işlet-devret modeliyle genişletme çalışmaları süren limanda rıhtım 4 kilometreye çıkacak. Böylelikle çeşitli ebat ve büyüklükteki gemiler demirleyebilecek. Tamamlandığında 1800 kişilik istihdamın 2,5 katına çıkması öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alport Batı Afrika’nın lojistik merkezi olacak
Albayrak Grubu, 2018 yılından bu yana işlettiği kentin en önemli limanlarından Alport Konakri Limanı’nı büyütme ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Batı Afrika ülkesi Gine’nin başkenti Konakri’de toplu taşıma ve geri dönüşüm çalışmaları gerçekleştiren Albayrak Grubu, 2018 yılından bu yana işlettiği kentin en önemli limanlarından Alport Konakri Limanı’nı ise büyütme ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Albayrak Alport firmasının Konakri’deki Temsil ve Protokol Müdürü Ecevit Ercan, “yap, işlet, devret” modeliyle Konakri’deki limanı büyütme çalışmasına başladıklarını ve 25 yıllığına imtiyaz sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Ecevit Ercan
Ecevit Ercan

GİNE’NİN TAKDİRİNİ KAZANDIK

  • Albayrak Grubu olarak 2016’dan beri Gine’de olduklarını belirten Ercan, şunları kaydetti: “Buradaki ilk projemiz toplu taşımaydı. Konakri şehrinin toplu taşıma hizmetini sağlıyoruz. Bunun yanında şehrin temizliğiyle ilgili geri dönüşüm şirketimiz bulunuyor. Dört yıldır ailemle burada yaşıyorum. Buradaki değişimi birebir gözlemleme fırsatı buldum. Özellikle Gine halkının ve idarecilerinin takdir ve beğenisini kazanmak bizi gururlandırıyor.”

LİMANDA İKİ KAT KAPASİTE HEDEFİ

Son olarak liman projesini hayata geçirdiklerini anlatan Ercan, “Tüm etaplarıyla tamamlanırsa toplam proje bedeli 500 milyon dolar olacak” dedi. Alport Konakri Limani Operasyon Müdürü Ali Akın Dinçer ise limanın çeşitli ebat ve büyüklüklerde birçok gemiyi misafir ettiğini aktardı. Şu anda 2 kilometrelik parçalar halinde rıhtımların bulunduğunu ve hedeflerinin kapasiteyi iki katına çıkarmak olduğunu ifade eden Dinçer, projenin tamamlanmasıyla 4 kilometrelik rıhtıma sahip olacaklarını vurguladı.

Ali Akın Dinçer
Ali Akın Dinçer

İSTİHDAM İKİ KATINA ÇIKACAK

  • Limanda çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirten Ali Akın Dinçer, şöyle devam etti: “Genellikle klinker, big bag, çuvallı yükler, gıda yükleri, inşaat gibi çeşitli malzemeleri elleçliyoruz. Albayrak Grubu olarak bu limanı aldıktan sonra çeşitli yatırımlarda da bulunduk. Hedefimiz işteki verimliliği artırmak. Burayı aldıktan sonra operasyon süreleri yarı yarıya indi. Personellere iyileştirme ve eğitimlerle destek olmaya çalışıyoruz. Gineli çalışanlarımıza mesleki eğitim vermek için açtığımız bir eğitim merkezimiz var. Limanımız yaklaşık 260 bin metrekare açık alana sahip. Toplamda 11 bin metre kareye tekabül eden kapalı depo alanlarımız mevcut. Limanımızın şu anki yapısında, çeşitli birimler çeşitli ülkelerden çalıştırdığımız 1800 personel bulunuyor. Öngörümüz liman tamamlandığında bu sayının 2,5 katına çıkacağı yönünde.”
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