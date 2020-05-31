Amerika rüyası yanıyor: Irkçı cinayete tepki ülke geneline yayıldı

ABD’nin Minneapolis kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar 4. gününde de devam etti. Floyd’un ölümünden sorumlu eski polis memuru Derek Chauvin’in tutuklanması, ırkçı cinayete duyulan öfkeyi dindirmeye yetmedi. Minneapolis kentinde başlayan gösteriler ABD’nin diğer kentlerine sıçradı. ABD’nin New York, Los Angeles, Washington, Atlanta, Denver, Houston başta olmak üzere diğer kentlerinde protesto gösterileri sürdü. Polisle çatışan onlarca gösterici gözaltına alındı. Michigan’ın Detroit kentinde göstericilere ateş açılması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAF 57 ABD'de de Floyd protestoları giderek şiddetleniyor: Göstericiler Beyaz Saray'a yürüdü ABD'nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için Washington DC'de düzenlenen protestoda gösterilerle polis arasında arbede çıktı. Kentin işlek caddelerinden "U Street" üzerinden Beyaz Saray'a yürümek isteyen göstericilere polis Beyaz Saray yakınlarında engel olmak istedi. BiP'te paylaş

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMADILAR

Olayların başlangıç noktası olan Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde yerel saatle 20.00’de başlayan sokağa çıkma yasağına rağmen bazı bölgelerde göstericilerin sokakta eylemlerine devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Kentin 5. bölgesindeki bir polis merkezinin etrafını saran göstericiler binaya girmeye çalıştı. “Floyd için adalet”, “nefes alamıyorum” ve “polis şiddetine hayır” gibi sloganlar atan göstericiler, Floyd’un ölümünde sorumluluğu olan tüm polislerin yargılanması taleplerini dile getirdi.

SORUMLULAR YARGILANSIN TALEBİ

ABD’nin dün farklı kentlerine de sıçrayan gösteriler hız kesmeden devam ederken, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldi. New York’un Brooklyn bölgesinde toplanan yüzlerce kişi Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünü protesto etti. Brooklyn’de göstericiler polisle çatışırken, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi. Kentucky eyaletinin Lousville kentinde de devam eden gösterilerde yüzlerce eylemci dün de gösteri yaptıkları yerde bir araya gelerek polisi protesto etti.

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ATEŞ AÇILDI

Michigan’ın Detroit kentinde Greektown semtinde toplanan göstericilere bir arazi aracından ateş açıldığını bildirdi. Açılan ateşte vurulan 19 yaşındaki erkeğin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Georgia Valisi Brian Kemp de Atlanta’da şiddet olaylarının patlak vermesi üzerine Ulusal Muhafızları etkin kılmak amacıyla eyaletin Fulton İlçesinde acil durum ilan etti.

BEYAZ SARAY’A YÜRÜDÜLER

Protestolar başkent Washington’a da sıçrarken, Beyaz Saray’a yürümek isteyen göstericilere polis engel olmak istedi. Lafayette Park’ta toplanan protestocular Beyaz Saray’a yürümek istedi. Duvarları aşmaya çalışan göstericiler, Gizli Servis elamanları ile çatıştı ve protestocular Amerikan bayrakları yaktı. Bir protestocu, duvarları aşmaya çalışırken Gizli Servis tarafından yaka paça gözaltına alındı.

YAĞMALAR DURDURULAMIYOR

Irkçı cinayeti protesto gösterileri birçok kentte yağma olaylarına da dönüştü. Atlanta gibi kentlerde lüks markalara ait mağazalar kimliği belirsiz kişilerce yağmalandı.

Pentagon müdahaleye hazır

Fotoğraf: Arşiv

ABD’nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan gösteriler ve şiddet olayları üzerine Savunma Bakanlığı (Pentagon), aktif görevdeki askeri inzibat birliklerine Minneapolis’e konuşlanmaya hazır olmaları talimatı verdi. Talimatlar konusunda doğrudan bilgi sahibi olan ve adlarının açıklanması istemeyen kaynaklara göre, Kuzey Carolina’da Fort Bragg, New York’ta da Fort Drum’da görev yapan askeri inzibattan, çağrılmaları halinde 4 saat içinde Minneapolis’e konuşlanmaya hazır olmaları istendi. Colorado’da Fort Carson, Kansas’ta Fort Riley’deki askeri inzibata da 24 saat içinde hazır olmaları söylendi. Talimatların, ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanı Mark Esper’e Minneapolis’teki karışıklığı bastırmak için askeri seçenekleri sormasının ardından sözlü olarak verildiği belirtildi.

CNN’i bastılar

CNN

Atlanta kentinde bulunan Amerikan CNN kanalının merkez binası önünde toplanan yüzlerce gösterici polisle karşı karşıya gelirken, bazı göstericiler binanın girişindeki camları kırdı. Polisin göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği göstericilerden bazıları binanın içine girmeye çalışırken gözaltına alındı. Polisle göstericiler arasındaki çatışma anları CNN tarafından uzun süre canlı olarak yayımlandı.

Trump’tan destekçilerine davet

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a girmek isterken durdurulan protestoculara ilişkin dün resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. ABD Başkanı, Beyaz Saray’ı korumakla görevli Gizli Servis personelinin profesyonelce davrandığını belirterek, “Beyaz Saray önünde toplanan, profesyonelce yönlendirilen sözde “protestocular”ın George Floyd’un hatırasıyla hiçbir ilişkisi yok. Sadece sorun oluşturuyorlar. Gizli Servis onları kolayca engelledi. Bugün, anlaşılan o ki, Beyaz Saray önünde bir MAGA (Make America Great Again) gecesi olacak” sözleriyle destekçilerini Beyaz Saray önüne davet etti. Trump, protestocular için “Organize gruplar” ifadesini de kullandı. Öte yandan Trump önceki gün George Floyd’un ailesi ile telefonda görüştü.