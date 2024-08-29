Amerikan halkı İsrail'e verilen askeri yardımlardan rahatsız: Filistin'e karşı kullanılmasın

ABD'de, Chicago Küresel İlişkiler Konseyi tarafından yapılan güncel bir anket, Amerikalıların Orta Doğu'ya ve özelde de Gazze'deki insani krize yönelik tutumlarına ilişkin önemli veriler ortaya koydu.
Ankete göre, Amerikalıların yüzde 61'i, İsrail'e koşulsuz desteği dolayısıyla ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda tepki toplayan ABD'nin Orta Doğu'da "yapıcı ve olumlu" bir rol oynadığını düşündüğünü belirtti.
"İsrail'e destek Filistin'e karşı kullanılmayacak şekilde sınırlandırılsın"
"İsrail'e çok fazla silah yardımı yapıldı"
Aynı katılımcıların yüzde 60'ı, esirler kurtarılana kadar ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının devam etmesini desteklediğini aktardı.
Verilerin ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan biri de Amerikalıların yüzde 30'unun "ABD'nin İsrail'i aşırı şekilde desteklediğini" düşündüğünü belirtmesi oldu. Benzer şekilde Biden yönetiminin bugüne kadar İsrail'e "çok fazla" silah yardımı yaptığını düşünenlerin oranı da yüzde 34 oldu.
3 kişiden biri Gazze'ye yardımı yetersiz buluyor
Her 3 katılımcıdan 1'i de ABD'nin Gazze'ye yeterince yardım yapmadığını düşündüğünü kaydetti.