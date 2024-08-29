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Dünya

Amerikan halkı İsrail'e verilen askeri yardımlardan rahatsız: Filistin'e karşı kullanılmasın

ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Chicago Küresel İlişkiler Konseyi, ABD'nin terör devleti İsrail'e sağladığı askeri yardımlara ilişkin bir anket yaptı. Amerikalıların yüzde 53'ü, yardımların 'Filistinlilere karşı kullanılmayacak şekilde' sınırlandırması gerektiğini belirtti. Her üç katılımcıdan biri de ABD'nin Gazze'ye yeterince yardım yapmadığını düşündüğünü kaydetti. ABD'nin Orta Doğu'daki faaliyetlerini 'yapıcı ve olumlu' bulanların sayısı da bir hayli fazla.

21:31 - 29/08/2024 jeudi
Güncelleme: 22:12 - 29/08/2024 jeudi
AA
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)
ABD Başkanı Biden - İsrail Başbakanı Netanyahu (Foto: Arşiv)

ABD'de, Chicago Küresel İlişkiler Konseyi tarafından yapılan güncel bir anket, Amerikalıların Orta Doğu'ya ve özelde de Gazze'deki insani krize yönelik tutumlarına ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

Ankete göre, Amerikalıların yüzde 61'i, İsrail'e koşulsuz desteği dolayısıyla ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda tepki toplayan ABD'nin Orta Doğu'da "yapıcı ve olumlu" bir rol oynadığını düşündüğünü belirtti.

"İsrail'e destek Filistin'e karşı kullanılmayacak şekilde sınırlandırılsın"

Anketin İsrail ve Gazze ile ilgili bölümündeki veriler ise Amerikan halkının yarıdan fazlasının "ABD'nin İsrail'e desteğini onayladığını"
ancak aynı zamanda Filistinli sivilleri göz önünde bulundurarak bunun "sınırlandırılması gerektiğini" ortaya çıkardı.
Amerikalıların yüzde 53'ü, ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını "Filistinlilere karşı kullanılmayacak şekilde" sınırlandırması gerektiğini belirtti.

"İsrail'e çok fazla silah yardımı yapıldı"

Aynı katılımcıların yüzde 60'ı, esirler kurtarılana kadar ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarının devam etmesini desteklediğini aktardı.

Verilerin ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlardan biri de Amerikalıların yüzde 30'unun "ABD'nin İsrail'i aşırı şekilde desteklediğini" düşündüğünü belirtmesi oldu. Benzer şekilde Biden yönetiminin bugüne kadar İsrail'e "çok fazla" silah yardımı yaptığını düşünenlerin oranı da yüzde 34 oldu.

3 kişiden biri Gazze'ye yardımı yetersiz buluyor

Her 3 katılımcıdan 1'i de ABD'nin Gazze'ye yeterince yardım yapmadığını düşündüğünü kaydetti.



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