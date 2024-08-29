Amerikan halkı İsrail'e verilen askeri yardımlardan rahatsız: Filistin'e karşı kullanılmasın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada Hamas ile çocuk katili İsrail'in çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için üç ayrı bölgede üçer günlük insani duraklama konusunda anlaştığı; aşı kampanyasının 1 Eylül'de başlayacağı belirtildi. Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 Filistinli yaralandı.