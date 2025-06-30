Amerikan işi ifade özgürlüğü: Filistin'i haykıran İngiliz grubun vizeleri iptal

ABD Dışişleri Bakanlığı, konserlerinde "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atan İngiliz müzik grubu Bob Vylan üyelerinin vizelerini iptal etti. 20 şehirde konser vermesi beklenen gruba ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, "Şiddeti ve nefreti körükleyen yabancılar ülkemizde hoş karşılanmaz." diye konuştu.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Bob Vylan hakkında X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
20 şehirde konser vereceklerdi
Bob Vylan grubunun, ABD turu kapsamında aralarında başkent Washington'ın da bulunduğu yaklaşık 20 şehirde sahne alması planlanıyordu.
Festivalde "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atılmıştı
İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve sevenleri de buna eşlik etmişti.
Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.
Festivali canlı yayımlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayımlamamıştı.
İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı "etnik temizlik çağrısı" yapıldığını iddia etmişti.