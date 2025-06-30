Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Amerikan işi ifade özgürlüğü: Filistin'i haykıran İngiliz grubun vizeleri iptal

Amerikan işi ifade özgürlüğü: Filistin'i haykıran İngiliz grubun vizeleri iptal

19:3530/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD Dışişleri Bakanlığı, konserinde "Özgür Filistin" sloganı atan müzik grubu üyelerinin vizesini iptal etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, konserinde "Özgür Filistin" sloganı atan müzik grubu üyelerinin vizesini iptal etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, konserlerinde "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atan İngiliz müzik grubu Bob Vylan üyelerinin vizelerini iptal etti. 20 şehirde konser vermesi beklenen gruba ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, "Şiddeti ve nefreti körükleyen yabancılar ülkemizde hoş karşılanmaz." diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Landau, Bob Vylan hakkında X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Grubun "Glastonbury Festivali"nde sahne aldıkları esnada "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmasını eleştiren Landau,
"Şiddeti ve nefreti körükleyen yabancılar ülkemizde hoş karşılanmaz."
ifadesini kullandı.
Landau, "nefret dolu söylemleri" dolayısıyla
Bob Vylan grubu üyelerinin vizelerinin Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiğini duyurdu.

20 şehirde konser vereceklerdi

Bob Vylan grubunun, ABD turu kapsamında aralarında başkent Washington'ın da bulunduğu yaklaşık 20 şehirde sahne alması planlanıyordu.

Festivalde "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atılmıştı

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve sevenleri de buna eşlik etmişti.

Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.

Festivali canlı yayımlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayımlamamıştı.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı "etnik temizlik çağrısı" yapıldığını iddia etmişti.



#ABD
#İsrail
#Filistin
#Bob Vylan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 kanser ilacı daha geri SGK geri ödeme listesine alındı