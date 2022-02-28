Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, elde ettikleri uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğünü duyurdu. Açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

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