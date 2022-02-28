Dünya Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kieve ilerliyor
AMERİKA

Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, elde ettikleri uydu görüntülerinde, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığının görüldüğünü duyurdu. Açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Amerikan uydu görüntüleme şirketi Maxar: Beş kilometrelik Rus askeri konvoyu Kieve ilerliyor
Maxar'ın uydu görüntüleri.

Maxar'dan yapılan yazılı açıklamada, yeni elde ettikleri uydu görüntülerinde, yüzlerce askeri aracı içeren yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun Kiev'e ilerlediğinin görüldüğü bildirildi.

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KONVOYUN İÇİNDE BULUNANLAR AÇIKLANDI

  • Kiev'in 64 kilometre uzağında kaydedilen görüntülerde, konvoyun Ivankiv şehrinin kuzeydoğusunda olduğu ifade edilen açıklamada, konvoyun içinde, yakıt ve lojistik araçlarının yanı sıra, tanklar, zırhlı muharebe araçları ve topçu araçlarının olduğu aktarıldı.

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Maxar'ın uydu görüntüleri.
Maxar'ın uydu görüntüleri.

Açıklamada, söz konusu uydu görüntülerinde Hostomel kentindeki Antonov Havalimanına yapılan hava saldırılarının yol açtığı hasarın da görüldüğü belirtildi.

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