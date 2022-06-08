Dünya Angela Merkel titreme nöbetleriyle ilgili ilk kez konuştu İki sebebi var
AVRUPA

Angela Merkel titreme nöbetleriyle ilgili ilk kez konuştu: İki sebebi var

16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevinde geçen yılın sonlarına doğru ayrılan Almanya’nın eski başbakanı Angela Merkel, Berliner Topluluğu Tiyatrosu'nda gazeteci Alexander Osang’ın sorularını yanıtladı. Alman siyasetçi, başbakanlık görevinin özellikle son döneminde çok konuşulan titreme nöbetlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Angela Merkel kimdir? Angela Merkel neden titriyor, hastalığı ne?
Angela Merkel

8 Aralık 2021'den beri Almanya Şansölyesi görevini sürdüren Olaf Scholz’un koltuğa geçmesinin ardından Angela Merkel, ilk kez kamuoyu önünde hem gündeme ilişkin hem de geçirdiği titreme nöbetlerine yönelik açıklamalarda bulundu.

İKİ SEBEBİ VAR

67 yaşındaki Alman siyasetçi, özellikle başbakanlık görevinin son dönemlerinde ekranlara yansıyan titreme nöbetleri ile konuşulmuştu.

Sağlık durumu merak edilen Merkel, bu nöbetlerin 2 temel sebebi olduğunu söyledi. Titreme nöbetlerinin birinci sebebinin annesinin ölümünden sonra çok yorgun düşmesi ve bu durumdan çok etkilenmesi, diğer sebebin ise çok az su içmeyle ilgili olduğunu belirtti.

Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
OYNAT 01:41
Merkel yine titreme nöbeti geçirdi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Finlandiya Başbakanı'nı ağırladı. Merkel tören sırasında yine titreme nöbeti geçirdi. Almanya Başbakanı'nın haftalar içerisinde üçüncü kez titreme nöbeti geçirdiği sırada böyle görüntülendi.


"PİŞMAN DEĞİLİM"

Rusya ve Ukrayna savaşına yönelik de açıklamalarda bulunan Merkel, iktidarı süresince Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "idare etme şeklinden" pişman olmadığını açıkladı.

Moskova’nın Ukrayna'ya saldırmasını 'çok büyük bir hata' ve 'uluslararası hukuku ihlal eden vahşi bir saldırı' olarak nitelendiren Alman siyasetçi, "Çabalarımızın sonuçsuz kalması büyük bir trajedi. Ancak denediğim için pişman değilim" dedi.

Başbakanlığı döneminde Rusya ve Ukrayna ile ilgili izlediği politikayı savunan Merkel, "Şimdi bu yanlıştı diyebileceğim bir şey görmüyorum. Bu nedenle de özür dilemeyeceğim," ifadelerini kullandı.

2008 yılında Ukrayna-Gürcistan NATO üyelik aksiyon planına karşı çıkması ile ilgili kararında pişman olup olmadığına yönelik soruya ise, “Putin, bunu bir savaş ilanı kabul edecekti" diyerek, NATO üyeliğinin bir süreç gerektirdiğini söyledi.

Tel Rıfatlı sivillerin umudu Türkiye

Tel Rıfatlı sivillerin umudu Türkiye

​Altı yıldır evlerine hiç gidemediler.
Türkiye için ilk olacak

Türkiye için ilk olacak

​Tarih verildi: Tüm nesneler üzerinde denenecek.
Dokuz saatlik operasyon

Tek bedende iki ayrı dünya: Tıp camiası büyük heyecanla karşıladı.

Bakan Bozdağ: Kira sözleşmelerinde artış önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Bakan Yanık duyurdu: Aylıklarınızı kontrol edin.

​Milyonlarca memuru ilgilendiriyor: Örneklerle tek tek anlatıldı.

​Bir ay uğraştı sonuç inanılmaz: İşte adım adım uyguladığı işlemler.

Güneş enerjisiyle çalışan araç ürettiler.

​Zafer Partisi, İyi Parti ve CHP'nin körüklediği ırkçılık dalgası silahlı saldırıya dönüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.