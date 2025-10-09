Animasyon dizisinde eşcinsel sapkınlık: Her yapımı ayrı skandal Netflix’e tepkiler çığ gibi

Küresel dijital platform Netflix, aile değerlerini hedef alan yayın politikasıyla bir kez daha tepki topladı. Uzun süredir LGBT propagandasını sistematik biçimde sürdüren platform, bu kez çocuklara yönelik içerikleriyle gündeme geldi. “Jurassic World: Camp Cretaceous” adlı animasyon dizisinde eşcinsel ilişkilere yer verilmesi tepkilere neden oldu.









'AHLAKİ YOZLAŞMA GİRİŞİMİ'





Toplumun temel değerlerini hiçe sayan yayın politikası, sadece izleyicilerden değil, uluslararası düzeyde tanınan aktivistlerden de sert tepki gördü. Amerikalı insan hakları savunucusu Lila Rose, Netflix’in çocuklara yönelik LGBT dayatmasını açık bir “ahlaki yozlaşma girişimi” olarak nitelendirdi.

Rose, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Netflix, eşcinsel ilişkileri ve LGBT gündemini dayatmak için bir çocuk karikatürünü kullanıyor. Bu, masum çocuklar üzerinde cinsel telkin niteliği taşımaktadır. Netflix’i boykot edin” ifadelerini kullandı.









Ünlü aktivist, çağrısında ailelere seslenerek, “Netflix, çocuk eğlencesi adı altında LGBT ideolojisini normalleştirmeye çalışıyor. Çocuklarımızın zihinsel ve ahlaki bütünlüğünü korumak için bu manipülasyona karşı durun” dedi.









NETFLIX'E BOYKOT ÇAĞRISI





Yakın zamanda Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ABD'de muhafazakarlar arasında popüler olan sosyal medya hesabı Libs of TikTok’un başlattığı kampanyaya destek vermişti.





Netflix’te yayınlanan “Dead End: Paranormal Park” adlı çocuk dizisindeki LGBTİ+ temalarının çocuklar üzerindeki etkileri konusunda tepki gösteren Musk, takipçilerini Netflix’i boykot etmeye çağırmış, dizinin senaristi Hamish Steele’in geçmişte yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarının yeniden gündeme gelmesi de tepkileri büyütmüştü.









NETFLIX HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ





Yaşanan tartışmanın ardından Netflix hisseleri iki gün üst üste yüzde 2’ye varan düşüş yaşadı. Musk, X’te yaptığı paylaşımda “Cancel Netflix” ifadesini kullanarak, “Çocuklarınızın sağlığı için Netflix’i iptal edin” dedi.







