Ansari: Irak ABD işgali sonrası İran'a bağımlı oldu

"Irak'ta yeni nesil başkalarının çıkarları için çatışmalara girmeyi kabul etmiyor. Biz, bundan dolayı gençlerle birlikte hareket ediyoruz ve seçimler bizim öncelikli konularımızdan değil. Önce bahsettiğimiz konuları esas alan genç politik zemini oluşturuyoruz. Geleneksel partiler hem para hem de silah nüfuzunu kullanarak seçim sonuçlarını kendi lehlerine etkileyebiliyor. Biz aynı zamanda toplumsal bir hareketiz. Iraklılar, geleneksel partilerin hayatlarından çıkmasını istiyor.”