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AVRUPA

Arabuluculuk için rica ettik: Başarılı olan tek ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için gösterdiği çabayı desteklediklerini belirterek, "Gerçekçi yaklaşmak gerekirse şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye’dir." dedi.

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Haber Merkezi AA
Arabuluculuk için rica ettik: Başarılı olan tek ülke Türkiye
Peter Szijjarto

Macaristan Bakanı Szijjarto, başkent Moskova’da düzenlenen “Rus Enerji Haftası” forumu kapsamında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik çabalarını desteklediklerine işaret eden Szijjarto, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kardeşim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun barış için gösterdiği çabaları gönülden destekliyoruz. Gerçekçi yaklaşmak gerekirse şu ana kadar arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye’dir." diye konuştu.

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Ukrayna’nın tahıl ihracatına yönelik anlaşmanın da arabuluculuk anlamında tek başarılı anlaşma olduğunu vurgulayan Szijjarto, şu ifadeleri kullandı:

  • "Sayın Çavuşoğlu ile birkaç hafta önce New York’ta görüştük, burada kendisinden arabuluculuk konusunda gayret göstermeye devam etmesini rica ettim çünkü savaş yaşanan bir bölgenin komşularıyız. Barış istiyoruz. Barış da sadece müzakerelerle gelebilir. Bu yüzden gelecekte de Türkiye’nin arabuluculuk çabalarında daha da başarılı olmasını umuyoruz."

Szijjarto, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yürütülen görüşmelerden de barışa yaklaşılmasını sağlayacak sonuçların çıkması umudunu dile getirerek, “Macaristan barış istiyor.” dedi.

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