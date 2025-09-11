Atılan ilk büyük adım diyerek duyurdular: ABD'den Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Kıdemli Yetkilisi Brendan Hanrahan, ülkesinin Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladığını bildirdi.

Bu hamlenin, "TRIPP'i (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) gerçeğe dönüştürme yolunda atılan ilk büyük adım" olduğu değerlendirmesini yapan Hanrahan, Ermenistan'da, bölgesel bağlantının genişletilmesi ve ekonomik yatırımlar konusundaki ortak hedefler üzerine verimli görüşmeler yaptığını aktardı.