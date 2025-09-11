Yeni Şafak
Atılan ilk büyük adım diyerek duyurdular: ABD'den Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım

23:2711/09/2025, Perşembe
AA
ABD, "Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası" projesi kapsamında Ermenistan'a yardım yapacağını açıkladı.
ABD, Ermenistan'a yüklü miktarda yardım yapmaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Kıdemli Yetkilisi Brendan Hanrahan, ülkesinin, Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası (TRIPP) planı kapsamında Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladığını bildirdi. Hanrahan, söz konusu yardımın, TRIPP'i gerçeğe dönüştürme yolunda atılan ilk büyük adım olduğunu ifade etti.

Hanrahan, ABD merkezli X sosyal medya hesabından Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

ABD'li diplomat, ülkesinin Kongre ile birlikte çalışarak Ermenistan'a 145 milyon dolarlık yardım sağlamayı planladığını vurguladı.

"TRIPP'i gerçeğe dönüştürme yolunda atılan ilk büyük adım"

Bu hamlenin, "TRIPP'i (Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası) gerçeğe dönüştürme yolunda atılan ilk büyük adım" olduğu değerlendirmesini yapan Hanrahan, Ermenistan'da, bölgesel bağlantının genişletilmesi ve ekonomik yatırımlar konusundaki ortak hedefler üzerine verimli görüşmeler yaptığını aktardı.

Armenpress haberinde de Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın Hanrahan başkanlığındaki ABD heyetini kabul ettiği kaydedildi.



