Dünya Atmosferdeki karbondioksit oranı 63 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
AMERİKA

Atmosferdeki karbondioksit oranı 63 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Dünyanın atmosferindeki karbondioksit (CO2) oranının mayıs ayında 63 yıldır kaydedilen en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Atmosferdeki karbondioksit oranı 63 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Arşiv

ABD'de bulunan Scripps Okyanus Bilimleri Enstitüsü ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yayımlanan verilere göre, geçen ay karbondioksit konsantrasyonunun milyonda 419 parçaya (PPM) ulaştığı kaydedildi.

Araştırmacılar, bunun 63 yıllık karbondioksit ölçümleri kayıt tarihi boyunca tespit edilen en yüksek rakam olduğuna dikkat çekerek geçen yıl mayıs ayında bu seviyenin milyonda 417 PPM olduğu hatırlatıldı.

Atmosferik karbondioksitin ana kontrolünün fosil yakıt emisyonlarıyla alakalı olduğuna işaret eden NOAA yetkilisi Ralph Keeling, “Her yıl atmosferde daha fazla karbondioksit biriktiğinden, yükselişi durdurmak için önümüzde hala uzun bir yol var." ifadesini kullandı.

“Asla ulaşmak istemeyeceğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz"

Keeling, konsantrasyonun 2021 içinde 420 PPM’yi geçmesini beklediklerini kaydederek “Gittikçe asla ulaşmak istemeyeceğimiz bir noktaya doğru ilerliyoruz." uyarısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya çapında alınan önlemler kapsamındaki kapanmalar ve araç kullanımının azalması sayesinde geçen yıl karbon emisyonu yüzde 7 gerilemiş ve bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek yıllık düşüş olmuştu.

Uzmanlar, emisyonların 2021'de yeniden yükselişe geçeceğine kesin gözüyle bakarken, Paris İklim Anlaşması uyarınca gelecek 10 yılda her sene emisyonların 2 milyar tona kadar azaltılmasına ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekmişti.

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