Avrupa panikte

Terör koridorunu yok ederek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na karşı Türkiye’yi topa tutan Avrupa ülkeleri yaklaşan tehlike karşısında tavır değiştiriyor. Olası mülteci akını ve DEAŞ’lıları geri almak istemeyen Avrupalılardan peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

Mark Rutte

Hollanda Başbakan Mark Rutte, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili önceki gece Temsilciler Meclisinde düzenlenen oturumda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. NATO’nun Türkiyesiz daha iyi olacağı iddiasını akıllıca bulmadığını belirten Rutte, “Bu doğu tarafımızı açık bırakır. Türkiye, NATO’nun en güçlü üyelerinden biri. NATO’nun jeopolitik ve stratejik açıdan Türkiyesiz yapabileceğini zannetmiyorum” ifadesini kullandı. Rutte, NATO’da olmasından dolayı Türkiye ile diyaloğa girme şansı bulunduğunu belirterek “NATO’nun Türkiye olmadan yapamayacağını düşünüyorum” dedi.

MÜLTECİ AKININA HAZIR DEĞİLİZ

Jøran Kallmyr

Norveç Adalet Bakanı Jøran Kallmyr, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı eleştiren batı ülkelerine “İşgal derseniz kapıları açar 3,6 milyon mülteciyi size göndeririz” ifadelerini değerlendirdi. Kallmyr, devlet televizyonu NRK’ye yaptığı açıklamalarda “Avrupa, Erdoğan’ın politikaları sonucunda esir alınmış durumda. Sığınma arayan 3.6 milyon mülteci, Avrupa’da kıtanın henüz hazır olmadığı boyutta bir kaos yaratacaktır” ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Avrupa’nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu. Miçotakis Miçotakis, Ege Denizi üzerinden Yunanistan’a geçenlerin sayısının geçen sene ile karşılaştırıldığı zaman ciddi bir problemin ortaya çıktığını kaydetti.

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Sofya’dan itiraz geldi

Ekaterina Zaharieva

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, ülkesinin, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını desteklemediğini belirtti. Zaharieva, “Bulgaristan, Türkiye’ye karşı yaptırımları desteklemiyor ve bunun Türkiye ile sürdürmek istediğimiz diyaloğa katkı sağlamayacağını düşünüyoruz” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise “Türkiye ya mültecileri Suriye’ye geri gönderecek ya da Avrupa’ya doğru yola çıkaracak. Eğer ikincisini seçerse o zaman büyük insan kitleleri Macaristan’ın güney sınırlarına ulaşacak” diyerek, Avrupa’ya Ankara ile işbirliği yapmaya davet etti.