Avrupa'dan Trump'a gözdağı: Grönland’a sembolik sevkiyat

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ı ABD topraklarına katma planını yeniden gündeme getirmesi, Avrupa’da diplomatik ve askeri hareketliliğe yol açtı. NATO’nun Avrupa kanadındaki ülkeler, Grönland ile dayanışma göstermek amacıyla sınırlı sayıda askeri personeli adaya gönderme kararı aldı.

Avrupa tatbikatı için Grönland'da hazırlık

Fransa, Almanya, Norveç, İsveç ve bazı Avrupa ülkelerinin katılımıyla Grönland’da ortak bir Avrupa tatbikatı düzenlenmesi planlanıyor. Tatbikat kapsamında konuşlandırılan askerlerin sayısının düşük tutulmasının, askeri bir yığına değil siyasi bir mesaja işaret ettiği değerlendiriliyor.

7 ülkeden 37 asker

Açıklanan resmi verilere göre Grönland’a gönderilen asker sayıları şöyle:

Fransa: 15

Almanya: 13

İsveç: 3

Norveç: 2

Finlandiya: 2

İngiltere: 1

Hollanda: 1

Toplamda 7 ülkeden 37 askerin adada görev yapacağı belirtildi.

Trump'tan Avrupa'ya gümrük vergisi tehdidi

Trump, Grönland’a asker gönderen Avrupa ülkelerine sert tepki gösterdi. ABD merkezli Truth Social platformundan paylaşım yapan Trump, söz konusu ülkelerin dünya barışını riske attığını savundu.

Trump, ABD’nin Grönland’ı almasına karşı çıkan Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’ya gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Vergiler kademeli artacak

Trump’ın açıklamasına göre, 1 Şubat 2026’dan itibaren bu ülkelere yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. Vergi oranının 1 Haziran 2026 sonrası yüzde 25’e çıkarılacağı ve Grönland’ın satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu seviyede kalacağı belirtildi.

Trump, ABD’nin Grönland’ı edinme girişimlerinin 150 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu da ifade etti.

"Mazot değil köpek kızaklarıyla savunuyorlar"

Trump, Grönland’ın savunmasının yetersiz olduğunu savunarak, adada “iki köpek kızağıyla savunma yapıldığını” öne sürdü. ABD’nin modern saldırı ve savunma sistemleri için Grönland’ın stratejik öneme sahip olduğunu ileri süren Trump, bölgeye yapılan milyarlarca dolarlık yatırımların ancak bu toprakların ABD’ye dahil edilmesiyle verimli olacağını iddia etti.

Grönland gerilimi tırmanıyor

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD’nin egemenlik devrini içeren tekliflerini reddetmişti. Son dönemde Danimarka, müttefik ülkelerle birlikte bölgede askeri iş birliğinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

Avrupa ülkelerinin sınırlı asker sevkiyatının, askeri bir hamleden çok diplomatik ve siyasi bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor.



