Bayram namazları bile kurguymuş

Rabia Şenol
04:002/06/2026, Salı
Beşşar Esed.
Suriye’de Beşşar Esed'in devrilmeden önce halk nezdinde meşruiyet görüntüsü oluşturmak için çeşitli yöntemlere başvurduğu biliniyordu.

Bu yöntemlerden birisi de yıllardır devlet televizyonlarından yayınlanan bayram namazlarıymış. Devrik rejimin Enformasyon Bakanı İmad Abdullah Sara, Esed'in katıldığı bayram namazlarının kurgu olduğunu itiraf etti. Sara, söz konusu görüntülerin bayramdan 1 hafta önce kaydedildiğini, daha sonra düzenlenerek bayram sabahı devlet televizyonlarında sanki canlı yayınlanıyormuş gibi kamuoyuna servis edildiğini anlattı. Sara, çekimlerin gerçekleştirildiği camilerdeki cemaatin büyük bölümünün de sıradan vatandaşlardan değil, güvenlik birimleri ve istihbarat teşkilatından oluştuğu bilgisini verdi.



