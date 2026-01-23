Belçika Başbakanı De Wever: ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz

ABD'nin Grönland'la ilişkileri hakkında konuşan Belçika Başbakanı Bart De Wever, "ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz" açıklamasında bulundu.
Belçika Başbakanı Bart De Wever, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için bulunduğu İsviçre'nin Davos kasabasından dönüşünün ardından Belçika Parlamentosu'nda konuştu.
Avrupa'nın gerekli dersleri alması gerektiğine işaret eden De Wever, şimdilik askeri ve ticari kısıtlamalara yönelik tehditlerin bertaraf edildiğini belirterek, "Yeni bir ticaret savaşından kimsenin kazancı olmaz." dedi.
Avrupa'nın askeri alanda yeniden kendi ayaklarının üstünde durması gerektiğinin altını çizen De Wever, Avrupa'nın kararlı davranması gerektiğini belirtti.