Belçika Savunma Bakanı Francken'den 'Türk ordusu' itirafı: Türkiye'ye ihtiyacımız var

"Hayır, bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Jeopolitik hakkında biraz bilgisi olan herkes, Türkiye'ye neden ihtiyaç duyduğumuzu bilir. Avrupa'daki konumu, ortaya koyduğu güç, bizim sahip olmadığımız askeri kabiliyetleri. Aynı şekilde teknoloji alanındaki yenilikler ve sahip oldukları büyük şirketler bakımından da durum böyle. Bu nedenle Türk halkına, Türk sanayisine, Türk siyasetine ve Türk diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin içinde olmadığı bir (güvenlik) senaryosuna inanmıyorum. Bu yüzden birlikte çalışmalıyız"