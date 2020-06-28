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Dünya Beyaz Saraydan Rusya-Taliban açıklaması Trump bu konuda bilgilendirilmedi
AMERİKA

Beyaz Saray'dan Rusya-Taliban açıklaması: Trump bu konuda bilgilendirilmedi

Beyaz Saray, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiği istihbaratı olduğu iddialarına ilişkin, Başkan Donald Trump'a bu konuda bir bilgilendirme yapılmadığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

New York Times'ın, söz konusu istihbaratın mart ayında Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirdiğini iddia etmesi üzerine, Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany açıklamada bulundu.

ABD'nin bir günde binlerce istihbarat raporu aldığına ve bunların dikkatle incelendiğini belirten McEnany, "Beyaz Saray genelikle istihbarat ya da iç konuşmalar hakkında bilgi vermez ancak CIA Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışamanı ve Özel Kalem Müdürü, ne başkan Trump'ın ne de Başkan Yardım Yardımcısı Mike Pence'in Rusya konusunda bilgilendirildiğini teyit ediyor." ifadesini kullandı.

McEnany, "Söz konusu istihbarat hakkında bir açıklama yapmıyoruz ancak New York Times'ın, Trump'ın bu konuda bilgilendirildiği iddiası doğruyu yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

NEW YORK TİMES'IN İDDASI

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

  • ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden, birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

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