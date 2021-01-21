Biden'ın yemini sonrası Ermeni lobisi harekete geçti: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın

Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, Azerbaycan’a desteğini her fırsatta gösteren Türkiye’ye karşı adımlar atmaya devam ediyor.

DÜNYA Ermeni lobisinden Elon Musk’a baskı: Türksat uydularını fırlatmayın

Son olarak Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), dün yemin ederek ABD Başkanlığı görevine resmi olarak başlayan Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptırım uygulanmasını istedi.

ANCA’nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

Yasalar gereği ABD ordusunun ve güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye’ye desteği kesilmeli.

Her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli.

Aliyev ve Erdoğan’a Dağlık Karabağ’da işlenen insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım uygulanmalı.

Türk İHA'larını da hedef aldılar

Mesajda ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Pentagon’un ve Adalet Bakanlığı’nın Türk İHA’larında kullanılan ABD yapımı parçalar ile ilgili soruşturma başlatmaları istendi.

EKONOMİ Türk SİHA'ları Ermenileri korkuttu: Şirkete mektup yazdılar