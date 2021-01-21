Dünya Bidenın yemini sonrası Ermeni lobisi harekete geçti Erdoğan ve Aliyeve yaptırım uygulayın
AMERİKA

Biden'ın yemini sonrası Ermeni lobisi harekete geçti: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın

ABD’nin 46’ıncı başkanı Joe Biden’ın yemin ederek göreve başlamasının ardından Ermeni lobisi, Türkiye aleyhine adımlar atılması için harekete geçti. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Biden’a gönderdiği mesajda, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptırım uygulanmasını istedi. Türk İHA’ları hakkında da soruşturma açılması çağrısında bulunuldu.

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Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, Azerbaycan’a desteğini her fırsatta gösteren Türkiye’ye karşı adımlar atmaya devam ediyor.

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Son olarak Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), dün yemin ederek ABD Başkanlığı görevine resmi olarak başlayan Joe Biden’a tebrik mesajı gönderdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptırım uygulanmasını istedi.

ANCA’nın mesajında şu ifadeler yer aldı:

  • Yasalar gereği ABD ordusunun ve güvenlik güçlerinin Azerbaycan ve Türkiye’ye desteği kesilmeli.
  • Her iki ülkenin de yeni silah ithalatı lisansı iptal edilmeli.
  • Aliyev ve Erdoğan’a Dağlık Karabağ’da işlenen insan hakları ihlalleri sebebiyle yaptırım uygulanmalı.

Türk İHA'larını da hedef aldılar

Mesajda ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Pentagon’un ve Adalet Bakanlığı’nın Türk İHA’larında kullanılan ABD yapımı parçalar ile ilgili soruşturma başlatmaları istendi.

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