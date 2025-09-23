Bir ölümden diğerine gidiyorlar

İsrail’in, Gazze’de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılardan kaçan Filistinlilerin göçle “savaşı” sürüyor. Filistinliler “güvenli olmadığı”nı bildikleri halde İsrail ordusunun “güvenli” dediği yerlere sürekli göç etmek zorunda kalıyor. Bir nevi “hızlı ölüm” olan bombardıman ile “yavaş ölüm” olan göç arasında seçim yapmaya zorlanıyorlar. Filistinlilerin çoğu “ikisi de bir çeşit ölüm” diyerek Gazze şehrinden ayrılmıyor.
İsrail'in, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumundaki Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılardan kaçan Filistinlilerin göçle "savaşı" sürüyor. İsrail, Filistinlileri karadan, denizden ve havadan saldırılarla kuşatmış durumda ve hareket edebilecekleri alanları da işgallerle gittikçe daraltıyor. Filistinliler Gazze'de "güvenli yer olmadığını" bilmelerine rağmen yine de İsrail ordusunun "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerlere göç etmek zorunda kalıyor. Filistinlilerin ifadesiyle İsrail onları bir nevi "hızlı ölüm" (bombardımanlar) ile "yavaş ölüm" (göç) arasında seçim yapmaya zorluyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı kentte çoğu Filistinli "ikisi de bir çeşit ölüm" diyerek yerlerini terk etmiyor.
ÇADIR KURACAK YER KALMADI
Gazze kentinden göç ederek orta kesimdeki Deyr el-Belah kentine gelenler, kentte metrekare başına düşen insan sayısında yaşanan artış nedeniyle çadır kuracak yer bulmakta bile zorlanıyor. Bu nedenle çadırlar birbirlerine neredeyse bitişik denecek derecede yakın yerlere kuruluyor ve içlerinde de birkaç aile birden barınıyor.
İKI HASTANE DAHA HİZMET DIŞI
İsrail ordusunun aralıksız saldırıları sonucu Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesi ile Göz Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı, kentteki Tıbbi Yardım Merkezi'nin de yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada, Göz Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde göz hizmetleri sunan tek hastane olduğu kaydedildi. İsrail ordusu 17 Eylül'de Rantisi Çocuk Hastanesinin üst katlarını hedef almış, binaya ağır hasar vermişti.