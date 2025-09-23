Bir ölümden diğerine gidiyorlar

İsrail'in, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumundaki Gazze'de 2 yıldır sürdürdüğü saldırılardan kaçan Filistinlilerin göçle "savaşı" sürüyor. İsrail, Filistinlileri karadan, denizden ve havadan saldırılarla kuşatmış durumda ve hareket edebilecekleri alanları da işgallerle gittikçe daraltıyor. Filistinliler Gazze'de "güvenli yer olmadığını" bilmelerine rağmen yine de İsrail ordusunun "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerlere göç etmek zorunda kalıyor. Filistinlilerin ifadesiyle İsrail onları bir nevi "hızlı ölüm" (bombardımanlar) ile "yavaş ölüm" (göç) arasında seçim yapmaya zorluyor. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı kentte çoğu Filistinli "ikisi de bir çeşit ölüm" diyerek yerlerini terk etmiyor.