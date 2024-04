Bize Ramazan yoktu bayram da yok: Gazze sevincini kaybetti

7 Ekim öncesinde Gazze’de Ramazan Bayramı’nın büyük bir coşkuyla karşılandığını ifade eden Ayyaş, “Gazze’de Ramazan ayımız büyük bir coşkuyla karşılanırdı. Hep birlikte uzun aile sofralarında iftarlar ederdik, Ramazan Bayramı'nın gelmesini dört gözle beklerdik. Fakat şu an ne Ramazan'ı ne de bayramı yaşayamıyoruz. Bu Ramazan sessiz ve kimsesiz geçti bayramımız da öyle geçecek. Hayatımda yaşadığım en zor anları 7 Ekim’den sonra yaşamaya başladım. Her şey elimizden kayıp gitti. Gazzemiz çok mübarek ve güzel bir beldedir, orada yaşayan herkes ne kadar bereketli topraklar olduğunu bilir. Ama savaşlar nedeniyle bombalamaların yoğunluğu ve her yerdeki ölüm kokusu nedeniyle Gazzemiz cansız bir hale geldi. Şu an sadece yıkımın ve hayatta kalmaya çalışan sivillerin görüntüsü var. Her gün bir yakınımız daha öldürülüyor, dünya artık bu caniliğe son versin ve acil ateşkes sağlansın.” dedi.