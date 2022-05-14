Dünya Blinken İsrail polisinin Ebu Akilenin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız
AMERİKA

Blinken: İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail polisinin öldürülen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz şekilde girmesinden derin rahatsızlık duyduklarını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Blinken: İsrail polisinin Ebu Akilenin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntülerden rahatsızız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Amerikalı gazeteci Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

  • Blinken, açıklamasında, "İsrail polisinin Ebu Akile'nin cenaze törenine izinsiz girdiği görüntüleri görmekten derin rahatsızlık duyduk. Her bir aile sevdiklerini onurlu ve engelsiz şekilde gömebilmeyi hak ediyor. İsrailli ve Filistinli muhataplarımızla yakın temas halinde olmaya devam ediyoruz ve tarafları tansiyonu daha fazla artıracak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.


İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine saldırı
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İşgalci İsrail'in öldürdüğü gazeteci Ebu Akile'nin cenazesine saldırı
İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla saldırdı.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşe maruz kalmıştı.

  • Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

İsrail polisi, Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

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