Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
BM Komiseri Türk'ten İran'daki gösterilerde yaşanan şiddete tepki: Derin rahatsızlık duyuyoruz

BM Komiseri Türk'ten İran'daki gösterilerde yaşanan şiddete tepki: Derin rahatsızlık duyuyoruz

00:0510/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran’daki gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarından derin rahatsızlık duyduğunu belirterek tüm ölümlerin bağımsız ve şeffaf şekilde soruşturulması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İran'daki gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına dair haberlerden derin rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Türk, İran'da devam eden gösterilere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İran'daki gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarına dair haberlerden derin rahatsızlık duyduğunu belirten Türk, "Tüm ölümler derhal, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulmalıdır. İnsan hakları ihlallerinden sorumlu olanlar hesap vermeli." ifadesini kullandı.


⁠⁠İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, şu ana kadar gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.



#Birleşmiş Milletler
#İran
#gösteri
#şiddet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?