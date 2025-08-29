BM’den uyarı: İsrail’in planı 1 milyon Filistinliyi yerinden edebilir

UNRWA, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İsrail ordusunun Gazze kentini işgal etme planına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.





İşgal planını devreye sokmak için Gazze kentine yapılacak İsrail saldırılarının buraya sığınan yaklaşık 1 milyon Filistinlinin yeniden zorla yerinden edilme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açacağı belirtildi.





Gazze kentine yönelik saldırıların başlaması halinde buradaki Filistinlilerin mevcut şartlarda kalabalık olan yerlere sığınmaya zorlanacağına işaret edildi.





Saldırıların insani felakete sürükleyeceği uyarısı





Gazze'de kıtlığın olduğuna değinilen açıklamada, İsrail'in olası saldırılarının bölgedeki acıyı derinleştireceği ve daha fazla insani felakete sürükleyeceği uyarısı yapıldı.





İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ederek saldırılarını yoğunlaştıracağının sinyalini vermişti.





İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı





İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.





Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.





İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.





Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.





İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.















