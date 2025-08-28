Yeni Şafak
Lübnan'a düşen İsrail İHA'sı patladı: Ölü ve yaralılar var

22:4828/08/2025, الخميس
Lübnan'da İsrail’e ait bir İHA ülkenin güneyine düştü. Ordu personelinin üzerinde inceleme yaptığı sırada İHA'nın patlaması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıklandı.

İsrail’e ait İHA, Lübnan topraklarına düştü. Lübnan ordusu, İHA’nın ülkenin güneyinde Nakura bölgesine düştüğünü belirterek, ordu personelinin İHA’nın düştüğü bölgeye sevk edildiğini ifade etti. Lübnan ordusu, İHA üzerinde inceleme yapıldığı sırada patlama meydana geldiğini ve 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yaptığı açıklamada ordunun ülkenin güneyinde istikrarı korumanın bedelini bir kez daha kanla ödediğini ifade ederek, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ordu birliklerinin ülkenin güneyine konuşlanmasından bu yana 4’üncü kez ölümcül bir olayın yaşandığını belirtti.

İsrail ordusu, söz konusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.



