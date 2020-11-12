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Dünya Cani hemşire hakim karşısında 8 bebeği öldürmüştü
AVRUPA

Cani hemşire hakim karşısında: 8 bebeği öldürmüştü

İngiltere'de 8 bebeği öldüren 10 bebeği de de öldürme girişiminde bulunan cani hemşire hakim karşısına çıkarılacak. 4 yıl süren soruşturmada bebekleri katil hemşire Lucy Letby'nin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi İHA
Lucy Letby
Lucy Letby

İngiltere 8 bebeği öldüren cani hemşireyi konuşuyor. Countess of Chester Hastanesi’nde 2015-2016 yıllarında bebek ölümlerinin yaşanmasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

HEMŞİRENİN ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bebeklere yapılan otopsi sonucunda, prematüre bebeklerin kalp ve akciğer yetmezliği nedeniyle öldüğü tespit edildi. 4 yıl süren soruşturma kapsamında ölümlerle bağlantısı olabileceği gerekçesiyle Lucy Letby adlı bir hemşire 8 bebeğin öldüğü, 10 bebeği de öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

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HAKİM KARŞISINDA

Letby’nin, yürütülen soruşturma kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında da yeni doğan biriminde meydana gelen bebek ölümlerinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı. Letby, yarın Warrington Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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