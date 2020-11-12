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Dünya İngiltere eski Başbakanı Artık büyük güç değiliz bir daha asla olamayacağız
AVRUPA

İngiltere eski Başbakanı: Artık büyük güç değiliz bir daha asla olamayacağız

İngiltere eski Başbakanı John Major ülkesinin artık "büyük güç" olmadığını söyledi. Major

"Asla bir daha öyle olmayacağız. Neredeyse 8 milyarlık dünyanın yüzde birinden de azı Britanyalı" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
John Major.
John Major.

İngiltere'nin eski Başbakanı John Major, İngiltere'nin artık "büyük güç" olmadığını iddia etti.
KÜRESEL NÜFUZ AB'YE DAYANIYORDU

İngiltere'de 1990-1997 yılları arası başbakanlık görevini yürüten John Major, İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen eski başbakan, ulusal çöküşe giden yolun "halinden memnun olma" ve "nostaljiden" geçtiği uyarısında bulundu.

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"ARTIK BÜYÜK BİR GÜÇ DEĞİLİZ"
"Artık büyük bir güç değiliz. Asla bir daha öyle olmayacağız. Neredeyse 8 milyarlık dünyanın yüzde birinden de azı Britanyalı" diyen Major, Brexit hakkında hükümeti eleştirdi.Major, "konsensüs olmadığını" ve Brexit'in "bastırılması zor bir popülizmi" açığa çıkardığını ifade etti. Major ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Birleşik Krallık'ı bir arada tutmak için İskoçya'da iki referandum gerçekleştirme çağrısında bulundu.

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