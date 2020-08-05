İngiltere'nin Brexit kararı: İngilizler diğer AB ülkelerine göç ediyor Brexit'ten sonra AB ülkelerinden vatandaşlık alan İngiliz sayısı yüzde 500 arttı İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının (Brexit) ardından diğer AB ülkelerine yerleşen İngiliz vatandaşlarının sayısının yüzde 30 arttığı bildirildi. Ayrıca AB ülkelerinden vatandaşlık alan İngiliz sayısında da yüzde 500 artış gözlendi, İngilizler en çok Alman vatandaşlığına geçmeyi tercih etti.

Haber Merkezi 05 Ağustos 2020, 21:43 Son Güncelleme: 05 Ağustos 2020, 22:07 AA