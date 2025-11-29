Yeni Şafak
Çeteler Filistinlileri İsrail'e teslim ediyor

Rabia Şenol
04:00 29/11/2025, Cumartesi
Gazze şeridindeki Sahra Hastaneleri Müdürü Dr.Mervan el-Hums’un kızı kızı Tasnim el-Hums Yaser Ebu Şebab çeteleri tarafından alıkonulduktan sonra serbest bırakıldı.

Yaklaşık 1 ay boyunca alıkonulan Hums, Yeni Şafak’a konuştu. Tasnim el-Hums, Yaser Ebu Şebab çetelerince kaçırıldıktan sonra İsraillilere teslim edildiğini açıkladı. Aşkelon Hapishanesi’ne nakledilen Hums, burada babasına karşı koz olarak kullanıldığını söyledi. El-Hums, “Önce Megiddo Hapishanesi’ne, sonra tekrar Aşkelon’daki hücrelere geri gönderildim. Bu sürecin büyük kısmını yaklaşık bir ay boyunca hücrelerde geçirdim. Daha sonra Damon Hapishanesi’ne sevk edildim. Burada Batı Şeria ve işgal altındaki iç kesimlerden yaklaşık 50 kadın esir var. Daha sonra Ramle, Celme ve Şaron hapishanelerine götürüldüm. Lod’daki mahkemeye çıkarıldım. Sorgu memurları ise ‘Serbest bırakılacaksın, senden bir şey istemiyoruz’ diye söz verdiler. Ancak uzun süre serbest bırakılmadım ve günlerimi hücrede geçirmek zorunda kaldım” diye konuştu. Kadın esirlerin çok ağır işkencelere maruz kaldığını belirten El-Hums, “Bütün esirlerin yaşadıklarını yaşadık. Tutulduğumuz yerlere gaz sıkıyorlardı. Kadın esirlerden birinin kafatası kırılana kadar darp edilmesine tanık olduk” ifadelerini kullandı. Hemşire Tasnim’in annesi ise kızının serbest bırakılmasının ardından eşi Dr. Mervan el-Hums’un da derhal özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulundu. Anne el-Hums, “Normalde Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen, görev başında olan ve tamamen insani hizmet sunan kişiler neden tutuklanıyorlar" dedi.




