Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Çin: ABD’nin iddiaları tamamen asılsız

Çin: ABD’nin iddiaları tamamen asılsız

15:4725/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuştu
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında konuştu

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin, Çin’in nükleer testler yürüttüğüne ilişkin iddialarını reddederek, “ABD’nin iddiaları tamamen asılsız” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin’de düzenlenen basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Yeaw'un geçen hafta New York'ta Hudson Enstitüsü'nde düzenlenen bir toplantıda dile getirdiği iddialara yanıt verdi.

Yeaw’un iddialarının kanıta dayanmadığı ve tamamıyla asılsız olduğunu belirten Mao, ülkesinin Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması'nın (CTBT) amaç ile ilkelerini desteklediğini ve nükleer silahlara sahip 5 ülkenin nükleer testleri durdurma mutabakatına bağlı olduğunu bildirdi.

Mao, “ABD kendi nükleer testlerini sürdürmek için sahte meşruiyet aramaktan vazgeçmeli” ifadesini kullandı.



#Çin
#Mao Ning
#Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Telefonda NFC özelliği nasıl açılır?