Çin ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını kınadı: ABD'yi uluslararası hukuka uymaya çağırıyoruz

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pekin’in ABD’nin egemen bir devlete karşı açıkça güç kullanmasını ve bu ülkenin devlet başkanına yönelik eylemini "şiddetle kınadığı" vurgulanarak, "ABD’nin bu tür hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela’nın egemenliğini ciddi şekilde ihlal etmekte, Latin Amerika ve Karayip bölgesinde barış ve güvenliği tehdit etmektedir. Çin buna kesinlikle karşı çıkmaktadır" denildi.