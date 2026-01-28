Çin'den Fransa'ya ittifak çağrısı: Dünyanın ihtiyaç duyduğu istikrarı birlikte sağlayalım

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa'ya, bağımsız hareket edebilen büyük ülkeler olarak iletişimi ve eşgüdümü güçlendirerek dünyanın ihtiyaç duyduğu istikrarı birlikte sağlama çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, uluslararası manzaranın bu yılın başından beri çalkantılar ve istikrarsızlığın hakim olduğu ciddi değişimler geçirdiğine dikkati çekerek, Çin ve Fransa'nın, bu şartlar altında, ilişkilerinin stratejik değerini kaldıraç olarak kullanarak, karşılıklı güveni ve işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin ve Avrupa Birliğinin (AB) rakip değil ortak olduğunu ifade eden Vang, iki tarafın çok kutuplu dünya ve başka birçok konuda benzer pozisyonlara sahip olduğunu, ticaret sorunlarını diyalog ve koordinasyonla çözebileceklerini belirtti.

Büyükelçi Bonne da, Fransa'nın karşılıklı güven ve işbirliği ruhu içinde Çin ile başlıca uluslararası kriz konularında ikili ve çok taraflı çerçevelerde stratejik işbirliğini ve eşgüdümü geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, sınamalara ortak yanıtlar vererek küresel güvenlik ve istikrarın korunmasına katkı sağlamayı, ortak kalkınmayı ve refahı teşvik etmeyi amaçladığını dile getirdi.

Vang ve Bonne, Rusya-Ukrayna Savaşı, Venezuela ve İran'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.







