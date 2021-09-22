Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Göbeklitepedeki dikilitaşların bir sureti New Yorkta
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti New York’ta

BM'nin bahçesinde sergilenmeye başlanan Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaparak, "Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti New York’ta. Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göbeklitepe’deki dikilitaşların bir sureti New York’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dikilitaş replikasıyla böyle poz verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret etmişti.

"Ülkemize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sonrası bugün bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 1/2 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı."

  • Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci "antik dönem Anadolu" eseri oldu. BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti
FOTOĞRAF 9
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çabalarıyla yürütülen çalışma sonrası, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 2018'de kaydedilen Göbeklitepe'yi temsilen, alanda bulunan T formlu P18 dikilitaşının 12 oranında küçültülmüş kopyası, BM'nin bahçesinde sergilenmeye başladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na hitabının ardından, BM bahçesinde sergilenen dikilitaş replikasını ziyaret etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.
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Dikilitaş replikası, BM yerleşkesinde sergilenen ikinci antik dönem Anadolu eseri oldu.
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BM, Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasına kalıcı olarak ev sahipliği yapacak.
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Replika eser, Göbeklitepe'deki tüm dikilitaşlarda olduğu gibi bölgede Şanlıurfa taşı olarak bilinen kireç taşından, kendisi de Şanlıurfalı olan arkeolog ve heykeltraş Ahmet Demirtaş ve ekibi tarafından yaklaşık 2 ayda yontuldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM bahçesinde sergilenen Göbeklitepe dikilitaş replikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi yerleşkesinde sergilenen Anadolu'nun 12 bin yıllık mirası Göbeklitepe'deki dikilitaşların replikasını ziyaret etti.

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