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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

14:238/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan arasındaki kadim dostluk ve güçlü dayanışmanın atılan adımlarla perçinlendiğini ifade etti.

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'in Kurban Bayramı'nı da kutladı.




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