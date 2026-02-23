Cüneyt Özdemir Meksika'da mahsur kaldı: 'Kim sokağa çıkarsa öldüreceğiz' diyorlar

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı El Mencho'nun öldürülmesinin ardından ülkede çıkan şiddet olayları nedeniyle Jalisco eyaletindeki bir otelde mahsur kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, kartelin sokağa çıkmak isteyenleri canıyla tehdit ettiğini aktardı. Özdemir yaptığı açıklamada "Bir sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasağını koyan devlet değil, kartel. 'Kim çıkarsa biz onun canına okuyacağız ya da öldüreceğiz.' diyorlar. Şimdi havalimanları kapalı. En azından yollar kapalı, havalimanlarına ulaşamıyorsunuz. Uçuşlar iptal ediliyor" ifadelerini kullandı.
Tatil yapmak için ailesiyle Meksika'nın batısında yer alan Jalisco'nun Puerto Vallarta şehrine giden Cüneyt Özdemir, CJNG'nin "El Mencho" lakaplı elebaşı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından ülkede çıkan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"Sokağa çıkma yasağını koyan devlet değil, kartel"
Özdemir, bulunduğu otelden hiç kimsenin tahliye edilmediği bilgisini paylaşarak, geceyi otel çalışanlarıyla geçirdiklerini dile getirdi.