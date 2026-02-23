Meksika'da bilanço ağırlaşıyor: El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 55 kişi öldü

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında 25'i güvenlik görevlisi 55 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin önde gelen turizm merkezlerinden Puerto Vallarta’da uçuşlar iptal edilirken, Amerikalı şarkıcı Kali Uchis’in konseri de dahil olmak üzere toplu etkinlikler askıya alındı.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.