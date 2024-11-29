Demansla boğuşan ünlü oyuncunun kızları etrafına toplandı: Bizi unutma baba

Bruce Willis bir süredir peş peşe yakalandığı hastalıkların pençesinde. Yaklaşık iki sene önce ailesi yakalandığı çaresiz hastalığı duyurduğunda dünya çapındaki milyonlarca hayranı büyük bir üzüntü yaşamıştı.





Önce söz yitimi de denen afazi hastalığına sonra da demansa yakalanan yıldız isim bu hastalıklar nedeniyle hem hafızasını hem de konuşma yeteneğini ne yazık ki günden güne yitiriyor.





Bruce Willis'in yakalandığı hastalıklar ve geçirdiği zorlu süreç hayranlarını üzse de usta aktörün ailesi onu bir an bile bırakmıyor .





Ailesi her an yanında

Bu zorlu süreçte ise büyük ailesi Bruce Willis’i hiç yalnız bırakmıyor ve onu her anında sevgiyle sarıp sarmalayarak birlikte geçirdikleri her anı onun zayıflayan hafızasına ve elbette kendininkilere de kazımaya uğraşıyor.





Usta aktörün iki kızı Scout ve Tallulah Willis Şükran Günü'nü evde babalarıyla vakit geçirerek kutladı.





Bruce Willis en büyük çocuğu olan Rumer’ın anne olmasıyla birlikte ilk kez torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşamıştı.





"Babamız için minnettarız"

Scout ve Tallulah babalarıyla çekilen sevgi dolu pozlarını Instagram hesaplarından ortak şekilde paylaşırken gönderiye “Minnettarız” yazdılar.





Gönderide, 30 yaşındaki Tallulah tatlı bir şekilde Bruce'un kulağını tutarken, 33 yaşındaki Scout elini babasının göğsüne koydu. İkinci fotoğrafta ise Scout ve Bruce alınlarını birbirlerine dayayarak kucaklaşmışlardı.





Bruce Willis'in kızları Scout ve Tallulah Şükran Günü için babalarını ziyaret etti ve ona “Gelmiş Geçmiş En İyi Baba” yazılı bir plaket hediye ettiler.





Willis’in kızları ayrıca usta aktöre “Gelmiş Geçmiş En İyi Baba” yazan özel bir plaket hediye etti.





Kız kardeşlerinin paylaşımında fotoğrafı yer almadığı için 36 yaşındaki Rumer Willis'in törene katılıp katılmadığı belli değil. Bruce Willis’in en büyük üç kızı Demi Moore’la evliliğinden doğmuştu.





Demi Moore da kızlarıyla birlikte eski eşini hiç yalnız bırakmıyor, ona zor günlerinde bulduğu her fırsatta destek olmaya devam ediyor.





2 yıl önce başlayan hastalık ona acı tatlı tüm hatırlarını unutturacak

Bruce Willis’in ailesi yıldız oyuncunun Mart 2022'de nörolojik bir hastalık olan afazie yakalandığını açıklamıştı. Willis’in daha sonra da frontotemporal demans olduğu ortaya çıktı.





Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore ve karısı Emma Heming bu zorlu süreçte büyük bir dayanışma göstererek birbirlerine destek oldular ve onu hiç yalnız bırakmadan etrafında birlikte pervane oldular.





Willis’in 2009'da evlendiği eşi Emma Heming Willis, geçtiğimiz günlerde Town & Country Magazine'e verdiği bir röportaj sırasında durumu hakkında açıklamalarda bulundu.





Küçük kızları da her şeyin farkında

“Frontotemporal demansın ne olduğunu öğrenebilmem ve çocuklarımızı eğitebilmem için nihayet bir tanıya ulaşmak çok önemliydi” diyen Emma Heming 12 ve 10 yaşındaki kızları Mabel ve Evelyn’i babalarının kötüleşen sağlığından “korumaya çalışmadığını” itiraf etti.





Emma Heming kızlarına hiçbir şeyi olduundan farklı göstermeye çalışmadığını “Onlar için hiçbir şeyi şekerle kaplamaya çalışmadım. Bruce'un yıllar içinde düşüşe geçmesiyle birlikte büyüdüler” diyerek anlatıyor.



