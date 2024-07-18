DSÖ'nün tıbbi yardım tırları Gazze'ye girdi

ABD'nin Gazze Şeridi'ne inşa ettiği ve 230 milyon dolar maliyeti olan geçici iskelenin faaliyetine resmi olarak son verildi. Gazze'ye yardımların deniz yoluyla Kıbrıs'tan Aşdod limanına, oradan da kamyonlarla şeride taşınacağı ifade edildi.