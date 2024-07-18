DSÖ'nün tıbbi yardım tırları Gazze'ye girdi

İsrail'in aylardır devam eden saldırıları nedeniyle kamu hizmetlerinin durma noktasına geldiği Gazze Şeridi'nde, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bölgelerde durum gittikçe kötüleşiyor.
Çöp yığınlarıyla çevrili çadırlarda yaşamak zorunda kalan Filistinli aileler, kötü koku, sinek ve kemirgenlerin yayılmasının yanı sıra salgın hastalık tehdidi altında yaşıyor.
Son olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından gönderilen tıbbi yardımları taşıyan tırlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştı.