Dugin'in kızını öldürdüğü öne sürülen Ukraynalı suikastçi: Natalya Vovk

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi sonrası olayın failleri araştırılırken, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Dugina suikastinin zanlısına ait görüntüler yayınladı.

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı gazeteci Darya Dugina'nın Rusya’nın başkenti Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’a ait görüntüleri yayınladı.

Ülkeye sarışın olarak giren Vovk, daha sonra saç rengini değiştiriyor. Rus istihbaratı Vovk'a ait olduğu belirtilen resmi belgeleri paylaştı.



Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova'dan bir ev kiralayan Vovk’un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü. Dugina’ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya'ya geçiyor. Vovk'un Estonya'ya geçerken kullandığı arabanın plakasını yeniden değiştirdiği belirtildi.

FSB'den yapılan açıklamalarda, "Suçun Ukrayna özel servisleri tarafından hazırlanıp işlendiği tespit edildi. Öldürme planı, 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildi. Vovk, 12 yaşındaki kızıyla 23 Temmuz'da Rusya'ya gelerek bilgi toplamak için Dugina'nın yaşadığı evde daire kiraladı" denildi.

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Vovk'un Dugina'yı arabayla takip ettiği belirtilen açıklamada, "Vovk, saldırıdan sonra kızıyla birlikte Rusya'nın Pskov bölgesi üzerinden Estonya'ya kaçtı. Vovk, Rusya'ya giriş yaparken Donetsk Halk Cumhuriyeti plakası, Moskova'da Kazakistan plakası, ülke çıkışında ise Ukrayna plakası kullandı" denildi.

Vovk'un kullandığı araç. Yan koltuktaki kişinin Vovk'un 12 yaşındaki kızı olduğu öne sürüldü.

FSB, SUİKASTÇİNİN VOVK OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonel ve keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" ifadeleri kullanılmış, Vovk'un 2010 doğumlu kızı Sofia Mihaylovna'nın da plana dahil olduğu açıklanmıştı.

FSB, kesin olarak suikasti Vovk'un işlediğini öne sürerken, Ukrayna ise Rusya'nın bu iddialarını reddediyor.

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OYNAT 00:42 Dugina suikaste uğramadan önce FETÖ uyarısı yapmıştı Dün gece suikaste uğrayan Rus siyaset bilimci ve aynı zamanda Putin'in akıl hocası olduğu bilinen Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, Rusya Savunma Bakanlığı kanalında FETÖ uyarısı yapmıştı.Dugina, ''Bozkurtlar, milliyetçi bir hareket. Kırım'da öyle bir sabotajcı grup yok. Ama Ukrayna'da ABD kontrolündeki Fetullahçılar var. Gülen'in kitapları Ukraynalı askerlerden çıktı'' demişti. BiP'te paylaş

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ALEKSANDR DUGİN KİMDİR?

Aleksandr Dugin; Rusya'nın tanınmış siyaset bilimcilerinden biri, "Putin'in beyni" olarak tanımlanıyor. Ancak Kremlin'le resmi bir bağlantısı yok.

Batı karşıtı, aşırı milliyeti görüşleriyle biliniyor. Rusça konuşan milletleri tek bir bayrak altında toplayarak yeni bir Rus imparatorluğunun inşa edilmesi fikrinin destekçilerinden.

1990'larda aşırı sağcı Den gazetesinde yazarlık yaptı.

Gazetede yayımlanan 1991 tarihli manifestoda Dugin, Rusya'ya ilişkin aşırı milliyetçi vizyonunu ortaya koydu.

Dünya görüşünüyse 1997 yılında "Jeopolitiğin Temelleri" adlı kitabında açık şekilde belirtti. Kitap Rus askeri okullarında ders olarak okutuldu, "çok satanlar" arasında yerini aldı.

Kitapta, Rusya'yı ilhaklar ve ittifaklar yoluyla etkisini yeniden inşa etmeye çağırdı.

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Ukrayna'nın egemen bir devlet olmasına da muhalefet etti. Putin'in Ukrayna operasyonunun ateşli bir destekçisi.

Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin'in yazılarının Vladimir Putin'in dünya görüşü üzerinde etkileri olduğu belirtiliyor.

Dugin, ABD ve Kanada'nın yaptırım listelerinde yer alıyor.

DARYA DUGİNA KİMDİR?

Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi'nden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

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